Дві третини жителів окупованого Сімферополя залишилися без води
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Аварія на перехресті Севастопольської та Чехова залишила без води дві третини жителів Сімферополя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реаліі.
“Дві третини жителів Сімферополя, близько 200 тис. Чоловік, — без води, сталася аварія на водогоні”, — йдеться в повідомленні.
За даними рятувальників, водопостачання планують відновити до вечора. На місці аварії працюють бригади підприємства “Вода Криму”.
В адміністрації так званої влади міста повідомили вулиці, на яких обмежили водопостачання: “Старе місто” — вулиця Севастопольська від провулка Гренажного до ЦУМа, Тарабукіна, Красний Партизан, Батурина, Субхі, провулок Дніпропетровський, Єфремова, Красноармійська, Нестерова, Кірова (від центрального ринка до площі Радянської), Полігонна, Неапольська, Братська.
⚡️ Серьезная авария на водоводе в центре Симферополя оставила без водознабжения несколько районов города. Прорыв произошел на трубе 300 мм. Устранить аварию специалисты "Воды Крыма" планируют до конца дня #крым #крыминформ #симферополь #авария #водовод #водоснабжение