Два ДТП с погибшим и пострадавшими произошли в Одессе на одном и том же месте

"Около двух часов автомобиль "Ниссан", водитель которого не справился с управлением, врезался в отбойник, а затем - в столб. Машина перевернулась. 25-летний водитель погиб на месте, а пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу", - рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

По словам А.Марченко, прохожие рассказали, что автомобиль двигался на большой скорости. После аварии свидетели помогли пострадавшему выбраться из иномарки.

Буквально через час на этом участке дороги мотоциклист не учел безопасную скорость и дорожную обстановку, не справился с управлением и перевернулся. Как уточнили в пресс-службе, человек, проезжая мимо предыдущей аварии, решил привлечь к себе внимание, поднял мотоцикл на заднее колесо и упал с транспортного средства. В этом случае также пострадали два человека - 28-летний мотоциклист и 29-летний пассажир.