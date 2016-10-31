Два ДТП с погибшим и пострадавшими произошли в Одессе на одном и том же месте

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15 марта, 19:03 • 115909 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168856 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139337 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131685 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113524 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105878 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101742 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136100 просмотра

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ОДЕССА-КИЕВ. 31 октября. УНН. Этой ночью в Одессе на улице Святослава Рихтера зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия с погибшим и пострадавшими. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

"Около двух часов автомобиль "Ниссан", водитель которого не справился с управлением, врезался в отбойник, а затем - в столб. Машина перевернулась. 25-летний водитель погиб на месте, а пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу", - рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

По словам А.Марченко, прохожие рассказали, что автомобиль двигался на большой скорости. После аварии свидетели помогли пострадавшему выбраться из иномарки.

Буквально через час на этом участке дороги мотоциклист не учел безопасную скорость и дорожную обстановку, не справился с управлением и перевернулся. Как уточнили в пресс-службе, человек, проезжая мимо предыдущей аварии, решил привлечь к себе внимание, поднял мотоцикл на заднее колесо и упал с транспортного средства. В этом случае также пострадали два человека - 28-летний мотоциклист и 29-летний пассажир.

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