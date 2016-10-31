Дві ДТП із загиблим та постраждалими стались в Одесі на одному й тому ж місці
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Цієї ночі в Одесі на вулиці Святослава Ріхтера зафіксовано дві дорожньо-транспортні пригоди із загиблим та постраждалими. Про це корспонденту УНН повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеси.
“Близько другої години автомобіль „Ніссан“, водій якого не впорався з керуванням, врізався у відбійник, а потім — в стовп. Автівка перекинулася. 25-річний водій загинув на місці, а пасажира із травмами різного ступеню важкості доставлено в лікарню”, — розповіла речник патрульної поліції Одеси Алла Марченко.
За словами А.Марченко, перехожі розповіли, що автомобіль рухався на великій швидкості. Після аварії свідки допомогли потерпілому вибратися з іномарки.
Буквально через годину на цій ділянці дороги мотоцикліст не врахував безпечну швидкість і дорожню обстановку, не впорався з керуванням і перекинувся. Як уточнили в прес-службі, чоловік, проїжджаючи повз місце попередньої аварії, вирішив привернути до себе увагу, підняв мотоцикл на заднє колесо і впав з транспортного засобу. У цьому випадку також постраждали двоє людей — 28-річний мотоцикліст і 29-річний пасажир.