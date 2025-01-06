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Две вспышки африканской чумы свиней выявлены на Сумщине: что происходит

Две вспышки африканской чумы свиней выявлены на Сумщине: что происходит

Киев  •  УНН

 • 3374 просмотра

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В Николаевской и Недригайловской громадах Сумщины зафиксированы вспышки АЧС, погибло 76 животных. Введен карантин и защитные зоны, местные власти проводят обследование домохозяйств.

На Сумщине зафиксировано две вспышки африканской чумы свиней. Инциденты произошли в Николаевской общине Сумского района и Недригайловской общине Роменского района. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

На одном из предприятий в Николаевской громаде уже погибло 76 животных. Очаг вспышки изолировали, определили место для захоронения погибших свиней и ввели карантин на 40 дней. В радиусе трех километров установили зону защиты, где проводят обследование всех домохозяйств. 

В Недригайловской громаде зараженных свиней нашли вблизи трассы. Поголовье ликвидировано, а происхождение животных выясняют правоохранители. Здесь также создана защитная зона, а местные власти организуют обход домохозяйств для учета свиней и проведения информационной работы среди жителей. 

Председатель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх призвал руководителей громад и агропредприятий к активному принятию ограничительных мер. Среди прочего, внимание уделяют просветительской работе, чтобы предупредить местное население о рисках распространения болезни. 

Специалисты отмечают, что африканская чума свиней опасна только для животных и не представляет угрозы для человека. Однако заболевание не имеет вакцины, а зараженные животные неизбежно погибают. 

Напомним

В прошлом году в Украине зафиксировали 81 случай АЧС, из них четыре - в Сумской области.

Массовое уничтожение бездомных животных на Киевщине: Госпродслужба заявляет, что африканская чума свиней не передается через собак28 июл. 2023, 11:46 • 557861 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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