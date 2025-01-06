Два спалахи африканської чуми свиней виявлено на Сумщині: що відбувається
Київ • УНН
У Миколаївській та Недригайлівській громадах Сумщини зафіксовано спалахи АЧС, загинуло 76 тварин. Введено карантин та захисні зони, місцева влада проводить обстеження домогосподарств.
На Сумщині зафіксовано два спалахи африканської чуми свиней. Інциденти сталися у Миколаївській громаді Сумського району та Недригайлівській громаді Роменського району. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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На одному з підприємств у Миколаївській громаді вже загинуло 76 тварин. Вогнище спалаху ізолювали, визначили місце для захоронення загиблих свиней і запровадили карантин на 40 днів. У радіусі трьох кілометрів встановили зону захисту, де проводять обстеження всіх домогосподарств.
У Недригайлівській громаді заражених свиней знайшли поблизу траси. Поголів’я ліквідовано, а походження тварин з’ясовують правоохоронці. Тут також створено захисну зону, а місцева влада організовує обхід домогосподарств для обліку свиней і проведення інформаційної роботи серед мешканців.
Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх закликав керівників громад і агропідприємств до активного вжиття обмежувальних заходів. Серед іншого, увагу приділяють просвітницькій роботі, аби попередити місцеве населення про ризики поширення хвороби.
Фахівці наголошують, що африканська чума свиней є небезпечною лише для тварин і не становить загрози для людини. Проте захворювання не має вакцини, а заражені тварини неминуче гинуть.
Нагадаємо
Минулого року в Україні зафіксували 81 випадок АЧС, з них чотири – у Сумській області.
Масове знищення безпритульних тварин на Київщині: Держпрод служба заявляє, що африканська чума свиней не передається через собак28.07.23, 14:46 • 557976 переглядiв