Две воинские части и ракетный полигон были атакованы в астраханской области в рф - росСМИ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Чехия вызвала российского посла из-за обстрела детской больницы в Киеве

Чехия вызвала российского посла из-за обстрела детской больницы в Киеве

  •  97334 просмотра
Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

  •  88003 просмотра
НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

  •  107872 просмотра
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  105151 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

  •  79514 просмотра
публикации
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

  •  79378 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  102373 просмотра
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  105133 просмотра
НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

  •  107858 просмотра
Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией

Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией
Эксклюзив

9 июля 2024, 07:57  •  147734 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

  •  23342 просмотра
Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

  •  88010 просмотра
9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля 2024, 03:07  •  109570 просмотра
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля 2024, 03:03  •  172638 просмотра
Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

7 июля 2024, 18:07  •  129287 просмотра
Актуальное
Две воинские части и ракетный полигон были атакованы в астраханской области в рф - росСМИ

Две воинские части и ракетный полигон были атакованы в астраханской области в рф - росСМИ

Киев  •  УНН

10 июля 2024, 09:46  •  19697 просмотра

Read in English

Две воинские части и ракетный полигон подверглись атаке беспилотников в астраханской области россии.

Сразу две воинские части и ракетный полигон были атакованы накануне в астраханской области в рф, выяснил российский телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

Телеграм-канал указывает, что вчера, 9 июля, мо рф заявляло об "уничтожении" пяти беспилотников над регионом. "Последствия падения БПЛА в виде локальных возгораний своевременно ликвидируются", - писал губернатор. Аэропорты области вводили временные ограничения.

"Как стало известно ASTRA, дроны атаковали сразу две воинские части в регионе. Девять БПЛА ударили по территории в/ч 15644 под знаменском, где находится военный полигон капустин яр. В апреле этого года там проводили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Еще два дрона ударили по территории воинской части 15650 в ахтубинске. О повреждениях военной техники информации нет, как и о пострадавших", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, "спустя несколько часов обломки от ракеты ПВО упали на территории отдела мвф по ахтубинскому району". По информации источников, пришлось эвакуировать 30 сотрудников полиции и двоих задержанных. Пострадавших нет.

ГУР и СБУ отработали по военному аэродрому, НПЗ и электроподстанции в россии - источник9 июля 2024, 10:37 • 19797 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаНовости Мира
Эксклюзив
Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею
  •  42662 просмотра

Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею

Эксклюзив
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
  •  102373 просмотра

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

Эксклюзив
БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП
  •  73261 просмотра

БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП

Эксклюзив
Наш коллектив не поддерживает эту инициативу - компания из Броваров о возможном изменении названия города на Бровари
  •  51333 просмотра

Наш коллектив не поддерживает эту инициативу - компания из Броваров о возможном изменении названия города на Бровари

Эксклюзив
С ремонтом и на нижних этажах. Эксперт рассказал какие квартиры и где пользуются наибольшим спросом
  •  44771 просмотра

С ремонтом и на нижних этажах. Эксперт рассказал какие квартиры и где пользуются наибольшим спросом

Эксклюзив
В Броварах возле многоэтажки был слышен взрыв, на месте работает полиция
  •  84401 просмотра

В Броварах возле многоэтажки был слышен взрыв, на месте работает полиция

Эксклюзив
В метро Киева рассказали об отборе и обучении машинистов: сколько женщин среди претендентов
  •  102572 просмотра

В метро Киева рассказали об отборе и обучении машинистов: сколько женщин среди претендентов

Эксклюзив
В текущем году украинские аграрии соберут 71 млн тонн зерновых и масленичных культур - прогноз УКАБ
9 июля 2024, 09:04  •  106534 просмотра

В текущем году украинские аграрии соберут 71 млн тонн зерновых и масленичных культур - прогноз УКАБ

Эксклюзив
Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией
9 июля 2024, 07:57  •  147734 просмотра

Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией

Эксклюзив
Полномасштабная война изменила условия сотрудничества украинского ритейла с иностранными партнерами
9 июля 2024, 07:35  •  97131 просмотра

Полномасштабная война изменила условия сотрудничества украинского ритейла с иностранными партнерами

Популярные

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

  •  79514 просмотра
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  105151 просмотра
НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

  •  107872 просмотра
Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

  •  88003 просмотра
Чехия вызвала российского посла из-за обстрела детской больницы в Киеве

Чехия вызвала российского посла из-за обстрела детской больницы в Киеве

  •  97334 просмотра

Публикации

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

  •  79378 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  102373 просмотра
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  105133 просмотра
НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

  •  107858 просмотра
Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией

Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией
Эксклюзив

9 июля 2024, 07:57  •  147734 просмотра

Война

Установлено еще 7 военнослужащих ссс рф, которые расстреливали гражданских в Буче

Установлено еще 7 военнослужащих ссс рф, которые расстреливали гражданских в Буче

  •  56 просмотра
Армия рф попала в пожарную часть на Запорожье

Армия рф попала в пожарную часть на Запорожье

  •  3432 просмотра
Жертв было 33: в КГВА уточнили количество погибших в результате атаки рф на Киев

Жертв было 33: в КГВА уточнили количество погибших в результате атаки рф на Киев

  •  9682 просмотра
россияне попали по жилому дому в Херсонской области: есть погибший

россияне попали по жилому дому в Херсонской области: есть погибший

  •  15118 просмотра
Партизаны разведали тренировочную базу рф на Луганщине - "АТЕШ"

Партизаны разведали тренировочную базу рф на Луганщине - "АТЕШ"

  •  18024 просмотра

политика

Португалия выделит Украине 220 миллионов в этом году и столько же в 2025 году

Португалия выделит Украине 220 миллионов в этом году и столько же в 2025 году

  •  10885 просмотра
Кабмин принял механизм использования бюджетных средств для адаптации ветеранов войны

Кабмин принял механизм использования бюджетных средств для адаптации ветеранов войны

  •  13488 просмотра
Украинцы участвуют в разработке двигателя турецкого истребителя Kaan

Украинцы участвуют в разработке двигателя турецкого истребителя Kaan

  •  20676 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

  •  79378 просмотра
Посол Украины в Турции рассказал, как продвигается совместная операция Болгарии, Румынии и Турции в разминировании Черного моря

Посол Украины в Турции рассказал, как продвигается совместная операция Болгарии, Румынии и Турции в разминировании Черного моря

  •  38490 просмотра

Война

Установлено еще 7 военнослужащих ссс рф, которые расстреливали гражданских в Буче

Установлено еще 7 военнослужащих ссс рф, которые расстреливали гражданских в Буче

  •  56 просмотра
Армия рф попала в пожарную часть на Запорожье

Армия рф попала в пожарную часть на Запорожье

  •  3432 просмотра
Жертв было 33: в КГВА уточнили количество погибших в результате атаки рф на Киев

Жертв было 33: в КГВА уточнили количество погибших в результате атаки рф на Киев

  •  9682 просмотра
россияне попали по жилому дому в Херсонской области: есть погибший

россияне попали по жилому дому в Херсонской области: есть погибший

  •  15118 просмотра
Партизаны разведали тренировочную базу рф на Луганщине - "АТЕШ"

Партизаны разведали тренировочную базу рф на Луганщине - "АТЕШ"

  •  18024 просмотра

политика

Португалия выделит Украине 220 миллионов в этом году и столько же в 2025 году

Португалия выделит Украине 220 миллионов в этом году и столько же в 2025 году

  •  10885 просмотра
Кабмин принял механизм использования бюджетных средств для адаптации ветеранов войны

Кабмин принял механизм использования бюджетных средств для адаптации ветеранов войны

  •  13488 просмотра
Украинцы участвуют в разработке двигателя турецкого истребителя Kaan

Украинцы участвуют в разработке двигателя турецкого истребителя Kaan

  •  20676 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

  •  79378 просмотра
Посол Украины в Турции рассказал, как продвигается совместная операция Болгарии, Румынии и Турции в разминировании Черного моря

Посол Украины в Турции рассказал, как продвигается совместная операция Болгарии, Румынии и Турции в разминировании Черного моря

  •  38490 просмотра

Новости Бизнеса

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

  •  23885 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  120120 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

5 июля 2024, 14:55  •  117718 просмотра

Экономика

Португалия выделит Украине 220 миллионов в этом году и столько же в 2025 году

Португалия выделит Украине 220 миллионов в этом году и столько же в 2025 году

  •  10885 просмотра
Херсонские арбузы дали первый урожай в 160 тонн: анонсирована продажа по Украине

Херсонские арбузы дали первый урожай в 160 тонн: анонсирована продажа по Украине

  •  12573 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  102372 просмотра
Графиков отключений на фоне жары будет больше после обеда, в Ровенской области ликвидируют последствия атаки рф на энергетику - Укрэнерго

Графиков отключений на фоне жары будет больше после обеда, в Ровенской области ликвидируют последствия атаки рф на энергетику - Укрэнерго

  •  27637 просмотра
БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП

БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП
Эксклюзив

  •  73254 просмотра

Киев

В Киеве ночью Maserati столкнулась с мопедом, есть жертва: водителю машины сообщили о подозрении

В Киеве ночью Maserati столкнулась с мопедом, есть жертва: водителю машины сообщили о подозрении

  •  930 просмотра
Жертв было 33: в КГВА уточнили количество погибших в результате атаки рф на Киев

Жертв было 33: в КГВА уточнили количество погибших в результате атаки рф на Киев

  •  9682 просмотра
В Киеве ДТП с грузовиком нарушило движение в направлении метро "Житомирская"

В Киеве ДТП с грузовиком нарушило движение в направлении метро "Житомирская"

  •  6568 просмотра
Мужчина разбился насмерть, прыгнув со "стеклянного" моста в центре Киева

Мужчина разбился насмерть, прыгнув со "стеклянного" моста в центре Киева

  •  10855 просмотра
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  105133 просмотра