Две воинские части и ракетный полигон были атакованы в астраханской области в рф - росСМИ
Киев • УНН
Две воинские части и ракетный полигон подверглись атаке беспилотников в астраханской области россии.
Сразу две воинские части и ракетный полигон были атакованы накануне в астраханской области в рф, выяснил российский телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.
Детали
Телеграм-канал указывает, что вчера, 9 июля, мо рф заявляло об "уничтожении" пяти беспилотников над регионом. "Последствия падения БПЛА в виде локальных возгораний своевременно ликвидируются", - писал губернатор. Аэропорты области вводили временные ограничения.
"Как стало известно ASTRA, дроны атаковали сразу две воинские части в регионе. Девять БПЛА ударили по территории в/ч 15644 под знаменском, где находится военный полигон капустин яр. В апреле этого года там проводили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Еще два дрона ударили по территории воинской части 15650 в ахтубинске. О повреждениях военной техники информации нет, как и о пострадавших", - говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщается, "спустя несколько часов обломки от ракеты ПВО упали на территории отдела мвф по ахтубинскому району". По информации источников, пришлось эвакуировать 30 сотрудников полиции и двоих задержанных. Пострадавших нет.
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