Две страны ЕС хотят отложить открытие переговорных кластеров с Украиной - СМИ

Польша и Франция хотят отложить открытие переговорных кластеров с Киевом в рамках дискуссии о членстве Украины в Европейском Союзе до завершения председательства Кипра в Совете ЕС — то есть до конца июня. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на два неназванных источника в дипломатических кругах Евросоюза, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что среди государств ЕС есть согласие на открытие первого, фундаментального кластера "Основы" до конца июня.

Что касается остальных пяти кластеров, два государства предлагают отложить их открытие предварительно до осени — пишет издание.

По словам источников, Польша и Франция настаивают на том, чтобы в июне открыть только один кластер — "Основы", который включает вопросы правосудия, основных прав и государственного управления. При этом часть стран ЕС, в частности государства Балтии, поддерживают более быстрый вариант — запуск всех шести кластеров и, соответственно, всех 33 переговорных глав.

Окончательное решение будет принято на саммите ЕС в Брюсселе 18-19 июня.

Напомним

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе при участии министров государств-членов Евросоюза заявил, что Украина стремится открыть первый переговорный кластер о вступлении в Европейский Союз уже 26 мая, а пять других — до конца Кипрского председательства в ЕС.

