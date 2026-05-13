Две страны ЕС хотят отложить открытие переговорных кластеров с Украиной - СМИ

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Польша и Франция предлагают перенести открытие пяти переговорных кластеров на осень. Украина же стремится начать этот процесс уже в мае.

Польша и Франция хотят отложить открытие переговорных кластеров с Киевом в рамках дискуссии о членстве Украины в Европейском Союзе до завершения председательства Кипра в Совете ЕС — то есть до конца июня. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на два неназванных источника в дипломатических кругах Евросоюза, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что среди государств ЕС есть согласие на открытие первого, фундаментального кластера "Основы" до конца июня.

Что касается остальных пяти кластеров, два государства предлагают отложить их открытие предварительно до осени

— пишет издание.

По словам источников, Польша и Франция настаивают на том, чтобы в июне открыть только один кластер — "Основы", который включает вопросы правосудия, основных прав и государственного управления. При этом часть стран ЕС, в частности государства Балтии, поддерживают более быстрый вариант — запуск всех шести кластеров и, соответственно, всех 33 переговорных глав.

Окончательное решение будет принято на саммите ЕС в Брюсселе 18-19 июня.

Напомним

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе при участии министров государств-членов Евросоюза заявил, что Украина стремится открыть первый переговорный кластер о вступлении в Европейский Союз уже 26 мая, а пять других — до конца Кипрского председательства в ЕС.

Испания поддерживает вступление Украины в ЕС и призывает быстрее открывать переговорные кластеры12.05.26, 13:39 • 2728 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира