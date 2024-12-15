Два танкера тонут у берегов Крыма: один сел на мель, другой - лег в дрейф

Один танкеров, тонущих в Керченском проливе сел на мель, а другой - лег в дрейф, передает УНН со ссылкой на МЧС рф.

На танкерах находится 29 человек, сообщает Росморречфлот. Из-за их аварии произошел разлив нефтепродуктов.

СК рф по Крыму и Севастополю уже возбудил два уголовных дела возбудили по факту аварии двух танкеров в Керченском проливе.

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Известно, что один член экипажа танкера "Волгонефть-212" погиб.

Как сообщает мчс рф, еще 12 моряков были эвакуированы.

Сотрудники оперативных служб начали спасение моряков со второго танкера.

Волны разбили сразу два российских танкера у берегов Крыма: один из них перевозил более 4 тонн мазута