Два танкера тонут у берегов Крыма: один сел на мель, другой - лег в дрейф

ukenru
Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
10:39 • 54153 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
10:35 • 100304 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
09:35 • 101111 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 113939 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 151908 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 214895 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 170130 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 173421 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 141862 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 139997 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Запорожская область под огнем: за сутки враг нанес более 400 ударов, есть раненые

Запорожская область под огнем: за сутки враг нанес более 400 ударов, есть раненые

 • 26174 просмотра
ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов и 12 танков за сутки: новые потери террористов

ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов и 12 танков за сутки: новые потери террористов

 • 53488 просмотра
Украинским беженцам в Германии надо урезать помощь - кандидат в канцлеры ФРГ Мерц

Украинским беженцам в Германии надо урезать помощь - кандидат в канцлеры ФРГ Мерц

 • 75606 просмотра
Террористы атаковали Николаев: зафиксировано двое раненых и повреждения инфраструктуры

Террористы атаковали Николаев: зафиксировано двое раненых и повреждения инфраструктуры

 • 52118 просмотра
Атаки на Херсонщине: пострадали 5 человек и повреждена инфраструктура

Атаки на Херсонщине: пострадали 5 человек и повреждена инфраструктура

 • 26752 просмотра
публикации
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 114098 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 119796 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 138772 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

 • 136958 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

 • 214895 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

 • 101646 просмотра
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

 • 102864 просмотра
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

 • 104516 просмотра
Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

 • 103151 просмотра
"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

 • 102706 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Два танкера тонут у берегов Крыма: один сел на мель, другой - лег в дрейф

Два танкера тонут у берегов Крыма: один сел на мель, другой - лег в дрейф

Киев  •  УНН

 • 7675 просмотра

Read in English

В Керченском проливе два российских танкера попали в аварию - один сел на мель, другой лег в дрейф. В результате инцидента погиб один член экипажа, 12 моряков эвакуированы, произошел разлив нефтепродуктов.

Один танкеров, тонущих в Керченском проливе сел на мель, а другой - лег в дрейф, передает УНН со ссылкой на МЧС рф.

На танкерах находится 29 человек, сообщает Росморречфлот. Из-за их аварии произошел разлив нефтепродуктов.

СК рф по Крыму и Севастополю уже возбудил два уголовных дела возбудили по факту аварии двух танкеров в Керченском проливе.

Добавим

Известно, что один член экипажа танкера "Волгонефть-212" погиб.

Как сообщает мчс рф, еще 12 моряков были эвакуированы.

Сотрудники оперативных служб начали спасение моряков со второго танкера.

Волны разбили сразу два российских танкера у берегов Крыма: один из них перевозил более 4 тонн мазута15 дек. 2024, 09:55 • 12899 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
krymКрым