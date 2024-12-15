Два танкера тонут у берегов Крыма: один сел на мель, другой - лег в дрейф
Киев • УНН
В Керченском проливе два российских танкера попали в аварию - один сел на мель, другой лег в дрейф. В результате инцидента погиб один член экипажа, 12 моряков эвакуированы, произошел разлив нефтепродуктов.
Один танкеров, тонущих в Керченском проливе сел на мель, а другой - лег в дрейф, передает УНН со ссылкой на МЧС рф.
На танкерах находится 29 человек, сообщает Росморречфлот. Из-за их аварии произошел разлив нефтепродуктов.
СК рф по Крыму и Севастополю уже возбудил два уголовных дела возбудили по факту аварии двух танкеров в Керченском проливе.
Добавим
Известно, что один член экипажа танкера "Волгонефть-212" погиб.
Как сообщает мчс рф, еще 12 моряков были эвакуированы.
Сотрудники оперативных служб начали спасение моряков со второго танкера.
Волны разбили сразу два российских танкера у берегов Крыма: один из них перевозил более 4 тонн мазута15 дек. 2024, 09:55 • 12899 просмотров