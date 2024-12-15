Волны разбили сразу два российских танкера у берегов Крыма: один из них перевозил более 4 тонн мазута

У берегов оккупированного Крыма волны разбили сразу два российских судна «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Как сообщают российские Telegram-каналы, на палубах корблей люди около 4 часов «ждут помощи», передает УНН.

Детали

По данным Shot, корабли потерпели бедствие в Керченском проливе в нескольких километрах от берега.

Как рассказали очевидцы, мощные волны пробили судна.

Сейчас спасательный катер плывет в сторону «Волгонефть-239». На борту каждого судна находится по 13 человек экипажа. Сначала пострадало судно «Волгонефть-212», которое перевозило более 4 тонн мазута, через час «Волгонефть-239».

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В свою чершу Mash сообщает, что это второй случай, когда грузовой корабль компании «Кама Шиппинг» тонет из-за поломки корпуса. Предыдущим был танкер «Волгонефть-139» - оно ушло под воду за несколько минут. В обоих случаях волны врезались в корпус и сделали пробоину, затем пошла трещина, танкер буквально разделился на две стороны и затонул.

Сейчас в акватории проходит спасательная операция. К месту аварии прибыл буксир, с него пытаются поднять на борт моряков. Как стало известно Mash, «Волгонефть-212» был построен 55 лет назад. Он был сначала обычным танкером, а в 1990-х его укоротили до стандартов «река - море». Делали все на скорую руку, примерно так: вырезали центр, выбрасывали его, а потом сваривали корму и нос, образуя огромный шов посередине. Сегодня этот шов «разошелся» после мощного удара волны.