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Два такси столкнулись в Николаеве, есть пострадавшие

Два такси столкнулись в Николаеве, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 13850 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Ночью 22 декабря в Николаеве произошло лобовое столкновение двух автомобилей такси, в результате которого пострадали водители обоих автомобилей. Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, передает УНН.

Так, сообщается, что в 02:30 в Заводском районе Николаева произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz под управлением 21-летнего водителя, и Kia Sportage, за рулем которого находился 30-летний мужчина. В полиции отметили, что оба автомобиля составляли базу одной службы такси.

В результате лобового столкновения транспортных средств водители автомобилей с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

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Событие предварительно квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 286 УК “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее средней тяжести телесное повреждение”, предусматривающей наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как сообщал УНН, в Николаеве во время стрельб полицейских пострадала женщина.

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