У Миколаєві під час стрільб поліцейських постраждала жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Миколаєві жінка, вигулюючи собак біля стрільбища, де тренуються поліцейські, отримала дотичне тілесне ушкодження шиї, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ НП у Миколаївській області.
“20 грудня до поліції Центрального району звернулась 38-річна місцева мешканка та повідомила, що коли вона вигулювала собак у районі стрільбища, де тренуються поліцейські, отримала дотичне тілесне ушкодження шиї”, — повідомили у поліції.
За свідченнями потерпілої, вона знаходилась у 200-250 метрах навскоси від місця проведення стрільб, коли відчула печіння в області шиї. Жінка чула, що в цей час на полігоні проводяться навчальні стрільби. Ані одяг, ані інші частини тіла ушкоджень не зазнали.
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“Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. ст. 125 ККУ „Умисне легке тілесне ушкодження“, призначено проведення відповідних медичних експертиз, які мають встановити походження поранення та характер методу його отримання. Вирішується питання щодо передачі провадження за підслідністю до ДБР”, — йдеться у повідомленні.
Очікуються результати медичної експертизи, триває слідство.