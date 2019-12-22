Два таксі зіткнулись у Миколаєві, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Вночі 22 грудня у Миколаєві відбулось лобове зіткнення двох автомобілів таксі, внаслідок якого постраждали водії обох автівок. Про це йдеться у повідомленні на сайті Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, передає УНН.
Так, повідомляється, що о 02:30 у Заводському районі Миколаєва сталася ДТП за участі автомобілів Mercedes-Benz під керуванням 21-річного водія, та Kia Sportage, за кермом якого перебував 30-річний чоловік. У поліції зазначили, що обидва автомобіля складали базу однієї служби таксі.
Внаслідок лобового зіткнення транспортних засобів водії автомобілів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичного закладу.
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Подію попередньо кваліфіковано за ознаками ч. 1 ст. 286 ККУ “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження”, що передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.
Наразі поліцією встановлюються усі обставини аварії.
Як повідомляв УНН, у Миколаєві під час стрільб поліцейських постраждала жінка.