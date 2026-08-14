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В совете стран Персидского залива отреагировали на иранскую атаку на суда ОАЭ

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

Государственная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC сообщила об атаке на два своих судна в Ормузском проливе. Инцидент произошёл вечером в четверг, пострадавших нет, ситуация под контролем.

В совете стран Персидского залива отреагировали на иранскую атаку на суда ОАЭ

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заявила, что два ее судна подверглись атаке во время транзита через Ормузский пролив в четверг вечером. В совете стран Персидского залива отреагировали на иранскую атаку на суда ОАЭ. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN и Al Jazeera.

Детали

Государственная энергетическая и нефтехимическая группа заявила, что сообщений о пострадавших не поступало и ситуация находится под контролем.

В заявлении, опубликованном государственным информационным агентством ОАЭ WAM, компания подчеркнула важность защиты моряков, обеспечения свободы судоходства и морской безопасности.

ADNOC не предоставила дополнительных подробностей о том, кто стоит за атакой. Ни одна группа не взяла на себя ответственность.

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мохамед Альбудаиви осудил атаку Ирана на два танкера компании ADNOC в Ормузском проливе, указывает Al Jazeera.

Албудайви заявил, что Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива "решительно осуждает жестокую атаку Ирана", и подчеркнул, что "повторные атаки на судоходство, объекты и имущество являются неприемлемой эскалацией и серьезным нарушением международного права".

Иран заявляет о контроле над Ормузским проливом после слов Трампа13.08.26, 13:09 • 3736 просмотров

Юлия Шрамко

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