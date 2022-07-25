Два российских носителя крылатых ракет "Калибр" находятся вне пунктов базирования
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Вне пунктов базирования находятся два российских носителя крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«По имеющейся информации, вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр», - говорится в сообщении.
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Кроме того, сообщается, что личный состав врага деморализован.
«Российское командование по отдельным направлениям бросает в атаки живую силу без прикрытия бронетехникой. Таким образом, офицеры берегут исправную технику и пытаются отомстить подчиненным за умышленный вывод из строя вооружения. Подобная практика саботажа распространена среди рядового состава оккупантов, чтобы не принимать участия в боевых столкновениях с украинскими воинами», - отмечается в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в Черном море на сегодняшний день находятся три российских корабля-носителя оперативно-тактических ракет "Калибр".