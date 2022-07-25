Два російських носії крилатих ракет “Калібр” перебувають поза пунктами базування
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Поза пунктами базування перебувають два російських носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«За наявною інформацією, поза пунктами базування перебувають два носія крилатих ракет морського базування типу Калібр», - йдеться в повідомленні.
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Окрім того, повідомляється, що особовий склад ворога деморалізований.
«Російське командування на окремих напрямках кидає в атаки живу силу без прикриття бронетехнікою. Таким чином офіцери бережуть справну техніку та намагаються помститися підлеглим за навмисне виведення з ладу озброєння. Подібна практика саботажу розповсюджена серед рядового складу окупантів, аби не брати участі у бойових зіткненнях з українськими воїнами», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у Чорному морі на сьогодні перебувають три російські кораблі-носії оперативно-тактичних ракет "Калібр".