Два російських носії крилатих ракет “Калібр” перебувають поза пунктами базування

Цитата

«За наявною інформацією, поза пунктами базування перебувають два носія крилатих ракет морського базування типу Калібр», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Окрім того, повідомляється, що особовий склад ворога деморалізований.

«Російське командування на окремих напрямках кидає в атаки живу силу без прикриття бронетехнікою. Таким чином офіцери бережуть справну техніку та намагаються помститися підлеглим за навмисне виведення з ладу озброєння. Подібна практика саботажу розповсюджена серед рядового складу окупантів, аби не брати участі у бойових зіткненнях з українськими воїнами», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі на сьогодні перебувають три російські кораблі-носії оперативно-тактичних ракет "Калібр".