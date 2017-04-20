Два российских бомбардировщика снова пролетели у Аляски

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20179 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 80320 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141034 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111116 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112982 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110203 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102506 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106454 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103122 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150012 просмотра

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Два российских бомбардировщика снова пролетели у Аляски

Два российских бомбардировщика снова пролетели у Аляски

Киев  •  УНН

 • 10649 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Два российских бомбардировщика Ту-95 снова пролетели у берегов Аляски, сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Уже вторую ночь подряд с Россию вылетели два дальних бомбардировщиков к берегам Аляски во вторник. На этот раз их зафиксировали в 36 км от материка во время полета к северу от Алеутских островов. Об этом рассказали два чиновника США.

Бомбардировщики Ту-95 были замечены военными радарами США. В отличие от аналогичного инцидента в ночь на понедельник, на этот раз ВВС США не поднимали истребители. Зато в воздух поднимался один самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, чтобы убедиться, что вблизи Аляски были только два Ту-95, а не другие самолеты.

Как сообщал УНН, 18 апреля ВС США перехватили два российских бомбардировщика в международном воздушном пространстве у побережья Аляски.

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