Два российских бомбардировщика снова пролетели у Аляски

Уже вторую ночь подряд с Россию вылетели два дальних бомбардировщиков к берегам Аляски во вторник. На этот раз их зафиксировали в 36 км от материка во время полета к северу от Алеутских островов. Об этом рассказали два чиновника США.

Бомбардировщики Ту-95 были замечены военными радарами США. В отличие от аналогичного инцидента в ночь на понедельник, на этот раз ВВС США не поднимали истребители. Зато в воздух поднимался один самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, чтобы убедиться, что вблизи Аляски были только два Ту-95, а не другие самолеты.

Как сообщал УНН, 18 апреля ВС США перехватили два российских бомбардировщика в международном воздушном пространстве у побережья Аляски.