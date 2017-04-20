Два російських бомбардувальники знову пролетіли біля Аляски
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Два російських бомбардувальники Ту-95 знову пролетіли біля берегів Аляски, повідомляє УНН з посиланням на Fox News.
Вже другу ніч поспіль з Росію вилетіли два дальніх бомбардувальників до берегів Аляски у вівторок. Цього разу їх зафіксували за 36 км від материка під час польоту на північ від Алеутських островів. Про це розповіли два чиновника США .
Бомбардувальники Ту-95 були помічені військовими радарами США. На відміну від аналогічного інциденту в ніч на понеділок, на цей раз ВПС США не піднімали винищувачі. Натомість у повітря піднімався один літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 Sentry, щоб переконатися, що поблизу Аляски були лише два Ту-95, а не інші літаки.
Як повідомляв УНН, 18 квітня ЗС США перехопили два російські бомбардувальники в міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски.