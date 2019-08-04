Два года без футбола "Интер" пригрозил своему лидеру
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Руководство итальянского "Интера" готово пойти на жесткие меры по отношению к лидеру нападения Мауро Икарди, сообщает УНН со ссылкой на "La Gazzetta dello Sport".
Миланский клуб больше не заинтересован в услугах 26-летнего аргентинца и хочет с ним расстаться, но сам футболист не спешит с этим шагом. Ранее бомбардир отказал "Роме" и "Наполи", ведь желает присоединиться только к туринскому "Ювентусу".
Отмечается, что в клубе готовы на решительные меры - миланцы намерены не выпускать Икарди на поле до конца его действующего контракта, рассчитанного до конца июня 2021 года, с возможностью проводить вместе с командой тренировки.
Добавим, что Икарди, который является сейчас самым дорогим футболистом в составе "Интера" (трансферная стоимость составляет 80 млн. Евро), крайнего сезона сыграл 37 баталии за "нераадзури" и забил 17 голов.