Дубль Ікарді допоміг "Інтеру" розгромити "Лаціо"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В одному з центральних поєдинків 10-го туру італійської Серії А “Лаціо” у Римі приймав “Інтер”, передає кореспондент УНН.
Перішич, Маттіас Весіно та Мауро Ікарді розіграли результативну триходівку на 29 хвилині. Один навісив до штрафної, інший грудьми скинув на Ікарді і нападник надіслав шкіряну кулю до цілі. “М’яч у роздягальню” у ворота “орлів” відправив Брозовіч, який з дальньої дистанції поцілив у самісінький нижній кут Стракоши.
У середині наступного тайму усі питання щодо переможця зняв все той же Ікарді, який у чужій штрафній на замаху прибрав Луліча зі свого шляху та пробив Стракошу ударом у ближній нижній кут — 0:3.
Зауважимо, “нераадззурі” здобули 22 очки і вийшли на другий рядок чемпіонату, а “Лаціо” залишився з 18-ма — 4 сходинка.