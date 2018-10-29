Дубль Икарди помог "Интеру" разгромить "Лацио"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В одном из центральных поединков 10-го тура итальянской Серии А “Лацио” в Риме принимал “Интер”, передает корреспондент УНН.
Перишич, Маттиас Весино и Икарди разыграли результативную трехходовку на 29 минуте. Один навесил в штрафную, другой грудью сбросил на Икарди и нападающий отправил мяч в цель. “Мяч в раздевалку” в ворота “орлов” отправил Брозович, который с дальней дистанции попал в самый нижний угол Стракоша.
В середине следующего тайма все вопросы относительно победителя снял все тот же Икарди, который в чужой штрафной на замахе убрал Лулич со своего пути и пробил Стракоша ударом в ближний нижний угол — 0:3.
Заметим, “нераадззури” получили 22 очка и вышли на вторую строчку чемпионата, а “Лацио” остался с 18-ю — 4 ступень.