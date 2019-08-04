Два роки без футболу: "Інтер" пригрозив своєму лідеру
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Керівництво італійського "Інтера" готове піти на жорсткі міри по відношенню до лідера нападу Мауро Ікарді, повідомляє УНН з посиланням на "La Gazzetta dello Sport".
Міланський клуб більше не зацікавлений в послугах 26-річного аргентинця і хоче з ним розлучитися, але сам футболіст не поспішає з цим кроком. Раніше бомбардир відмовив "Ромі" та "Наполі", адже бажає приєднатися тільки до туринського "Ювентуса".
Відзначається, що в клубі готові на різкі заходи - міланці мають намір не випускати Ікарді на поле до кінця його чинного контракту, розрахованого до кінця червня 2021-го року, з можливістю проводити разом із командою тренування.
Додамо, що Ікарді, який є наразі найдорожчим футболіст у складі "Інтера" (трансферна вартість сягає 80 млн. євро), крайнього сезону відіграв 37 баталії за "нераадзурі" і забив 17 голів.