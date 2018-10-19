Два пьяных дальнобойщика едва не сожгли АЗС в Ровенской области

"Сегодня, 19 октября, в 7 часов утра в полицию поступило сообщение о срабатывании тревожной кнопки на АЗС в селе Опарипсы. Когда полицейские прибыли на место происшествия, увидели, как на стоянке пылает кабина одного из грузовиков", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, правоохранители совместно с работниками АЗС начали немедленно будить других водителей, чтобы пламя не перекинулось на их автомобили, и начали тушить пламя собственными силами. Работники ГСЧС, которые прибыли к месту происшествия, полностью ликвидировали возгорание.

При осмотре выгоревшей кабины грузовика полицейские обнаружили газовый примус.

Как отметили в полиции, оба водителя грузовика находились в состоянии опьянения и спали. Благодаря тому, что работник АЗС вовремя увидел возгорания, они были спасены.

На месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 17 октября на полигоне в Харьковской области во время занятий по огневой подготовке произошел пожар.