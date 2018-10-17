На військовому полігоні у Харківській області сталася пожежа

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На загальновійськовому полігоні у Харківській області сьогодні під час занять з вогневої підготовки сталася пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на регіональний медіа-центр Міноборони України у місті Харків.