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На військовому полігоні у Харківській області сталася пожежа

На військовому полігоні у Харківській області сталася пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На загальновійськовому полігоні у Харківській області сьогодні під час занять з вогневої підготовки сталася пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на регіональний медіа-центр Міноборони України у місті Харків.

"17.10.2018 року під час занять з вогневої підготовки на загальновійськовому полігоні 92-ї окремої механізованої бригади, в селищі Клугіно-Башкирівка Чугуївського району, сталося загоряння сухої трави на ділянці близько 100 квадратних метрів, яке було ліквідовано силами чергового пожежного підрозділу", – повідомили у медіа-центрі.

Загиблих та постраждалих внаслідок займання немає.

Як повідомляв УНН, у вівторок військовий літак Су-27 впав на Вінниччині. За даними Генерального штабу ЗСУ, обоє пілотів, один з яких — офіцер повітряних сил Збройних Сил України, другий — військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США, загинули.

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