На военном полигоне в Харьковской области произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. На общевоенном полигоне в Харьковской области сегодня во время занятий по огневой подготовке произошел пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на региональный медиа-центр Минобороны Украины в городе Харьков.
"17.10.2018 года во время занятий по огневой подготовке на общевоенном полигоне 92-й отдельной механизированной бригады, в поселке Клугино-Башкировка Чугуевского района, произошло возгорание сухой травы на участке около 100 квадратных метров, которое было ликвидировано силами дежурного пожарного подразделения", – сообщили в медиа-центре.
Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.
Как сообщал УНН, во вторник военный самолет Су-27 упал в Винницкой области. По данным Генерального штаба ВСУ, оба пилотов, один из которых – офицер воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй – военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли.