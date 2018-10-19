Два п'яних дальнобійники ледь не спалили АЗС на Рівненщині

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Рівненській області через недбалість двох нетверезих водіїв зайнялася кабіна фури, припаркованої біля АЗС. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП в області, передає УНН.

"Сьогодні, 19 жовтня, о 7-ій ранку до поліції надійшло повідомлення про спрацювання тривожної кнопки на АЗС у селі Опарипси. Коли поліцейські прибули на місце події, побачили, як на стоянці палає кабіна однієї із вантажівок", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, правоохоронці разом із працівниками АЗС почали негайно будити інших водіїв, аби полум’я не перекинулося на їхні автомобілі, та почали гасити полум’я власними силами. Працівники ДСНС, які прибули до місця події, повністю ліквідували займання.

Під час огляду вигорілої кабіни вантажівки поліцейські виявили газовий примус.

Як наголосили у поліції, обидва водії вантажівки перебували у стані сп’яніння та спали. Завдяки тому, що працівник АЗС вчасно побачив займання, вони були врятовані.

На місці працює слідчо-оперативна група. Усі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 17 жовтня на загальновійськовому полігоні у Харківській області під час занять з вогневої підготовки сталася пожежа.

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