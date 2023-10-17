Два внедорожника и партия дронов для фронта: Favbet Foundation продолжает поддерживать ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Благотворительный фонд Favbet Foundation продолжает систематически поддерживать Вооруженные Силы Украины. За последние дни фонд передал на фронт два внедорожника Nissan Navara, передает УНН.
В частности, один внедорожник повышенной проходимости Nissan Navara поступил в распоряжение подразделения, бойцы которого выполняют боевые задачи на южных участках фронта.
Еще один Nissan Navara уже помогает организовывать эффективную оборону и усиливает боеспособность одного из подразделений ВСУ в Донецкой области. Также при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation подразделения Вооруженных Сил Украины получили очередную партию квадрокоптеров DJI Mavic 3 и зарядных станций EcoFlow Delta 2.
5 дронов и 2 зарядные станции поступили в распоряжение одного из подразделений, принимающих участие в наступательной операции на Запорожском направлении.
Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала большой войны получили более 230 автомобилей, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных компанией Favbet для ударных рот «Армии дронов».
Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 120 дронов разного типа, в том числе ударного. Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.