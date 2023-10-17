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Нью-Йорк Таймс

Два внедорожника и партия дронов для фронта: Favbet Foundation продолжает поддерживать ВСУ

Киев • УНН

 • 233467 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Благотворительный фонд Favbet Foundation продолжает систематически поддерживать Вооруженные Силы Украины. За последние дни фонд передал на фронт два внедорожника Nissan Navara, передает УНН.

Два внедорожника и партия дронов для фронта: Favbet Foundation продолжает поддерживать ВСУ

В частности, один внедорожник повышенной проходимости Nissan Navara поступил в распоряжение подразделения, бойцы которого выполняют боевые задачи на южных участках фронта.

Еще один Nissan Navara уже помогает организовывать эффективную оборону и усиливает боеспособность одного из подразделений ВСУ в Донецкой области. Также при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation подразделения Вооруженных Сил Украины получили очередную партию квадрокоптеров DJI Mavic 3 и зарядных станций EcoFlow Delta 2.

5 дронов и 2 зарядные станции поступили в распоряжение одного из подразделений, принимающих участие в наступательной операции на Запорожском направлении.
Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала большой войны получили более 230 автомобилей, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных компанией Favbet для ударных рот «Армии дронов».

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 120 дронов разного типа, в том числе ударного. Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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