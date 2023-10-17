Два внедорожника и партия дронов для фронта: Favbet Foundation продолжает поддерживать ВСУ

В частности, один внедорожник повышенной проходимости Nissan Navara поступил в распоряжение подразделения, бойцы которого выполняют боевые задачи на южных участках фронта.

Еще один Nissan Navara уже помогает организовывать эффективную оборону и усиливает боеспособность одного из подразделений ВСУ в Донецкой области. Также при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation подразделения Вооруженных Сил Украины получили очередную партию квадрокоптеров DJI Mavic 3 и зарядных станций EcoFlow Delta 2.

5 дронов и 2 зарядные станции поступили в распоряжение одного из подразделений, принимающих участие в наступательной операции на Запорожском направлении.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала большой войны получили более 230 автомобилей, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных компанией Favbet для ударных рот «Армии дронов».

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 120 дронов разного типа, в том числе ударного. Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.