Два забитых пенальти: "Шахтер" победил на старте чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. На НСК "Олимпийский" в Киеве донецкий "Шахтер" вышел победителем против "Колоса" во встрече первого тура УПЛ, сообщает УНН.
Уже на 5-й минуте "горняков" спасла штанга - удар головой нанес Смирный. Еще несколько ударов футболистов "Колоса» не привели к голу. В дополнительное время тайма Алана Патрика сбили в чужой штрафной. Пенальти взялся выполнять Тайсон - кипер Волынец парировал удар.
После перерыва арбитр поединка назначил еще два пенальти по воротам "Колоса". Сначала удар Марлоса по центру отбил мяч. Далее Алан Патрик сумел поразить ворота Волынца.
В течение трех минут (70 по 72) "горняки" отличились еще дважды - Алан Патрик оформил дубль после прострела низом от Мораеса, а после удара Тете мяч попал в штангу и влетел в сетку (3:0).
Один гол "Колос" сыграл усилиями Костишина, забросивший игровой снаряд за шиворот вратарю Трубину - 3:1.
Как писал УНН, Мирча Луческу выиграл первый матч во главе "Динамо" в УПЛ.