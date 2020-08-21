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Два забитых пенальти: "Шахтер" победил на старте чемпионата Украины

Киев • УНН

 • 10523 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. На НСК "Олимпийский" в Киеве донецкий "Шахтер" вышел победителем против "Колоса" во встрече первого тура УПЛ, сообщает УНН.

Два забитых пенальти: "Шахтер" победил на старте чемпионата Украины

Уже на 5-й минуте "горняков" спасла штанга - удар головой нанес Смирный. Еще несколько ударов футболистов "Колоса» не привели к голу. В дополнительное время тайма Алана Патрика сбили в чужой штрафной. Пенальти взялся выполнять Тайсон - кипер Волынец парировал удар.

После перерыва арбитр поединка назначил еще два пенальти по воротам "Колоса". Сначала удар Марлоса по центру отбил мяч. Далее Алан Патрик сумел поразить ворота Волынца.

В течение трех минут (70 по 72) "горняки" отличились еще дважды - Алан Патрик оформил дубль после прострела низом от Мораеса, а после удара Тете мяч попал в штангу и влетел в сетку (3:0).

Один гол "Колос" сыграл усилиями Костишина, забросивший игровой снаряд за шиворот вратарю Трубину - 3:1.

Как писал УНН, Мирча Луческу выиграл первый матч во главе "Динамо" в УПЛ.

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