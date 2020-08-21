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Два незабитих пенальті: "Шахтар" переміг на старті чемпіонату України

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. На НСК “Олімпійський” у Києві донецький “Шахтар” вийшов переможцем проти “Колосу” у зустрічі першого туру УПЛ, повідомляє УНН.

Два незабитих пенальті: "Шахтар" переміг на старті чемпіонату України

Вже на 5-й хвилині “гірників” врятувала штанга — удар головою завдав Смирний. Ще кілька ударів футболістів “Колосу” не призвели до голу. В додатковий час тайму Алана Патріка збили у чужій штрафній. Пенальті взявся виконувати Тайсон — кіпер Волинець парирував удар.

Після перерви арбітр поєдинку назначив ще два пенальті по воротам “Колоса”. Спочатку удар Марлоса по центру відбив м’яч. Далі Алан Патрік зумів вразити ворота Волинця.

Впродовж трьох хвилин (70 по 72) “гірники” відзначилися ще двічі — Алан Патрік оформив дубль після прострілу низом від Мораеса, а після удару Тете м’яч потрапив у стійку і влетів у сітку (3:0).

Один гол “Колос” відіграв зусиллями Костишина, який закинув ігровий снаряд за комірець воротарю Трубіну — 3:1.

Як писав УНН, Мірча Луческу виграв перший матч на чолі “Динамо” в УПЛ.

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