Два направления на фронте за минувшие сутки почти сравнялись по количеству боев - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте зафиксировано 191 боестолкновение. Покровское и Лиманское направления лидируют по количеству атак врага.
Покровское и Лиманское направления за прошедшие сутки почти сравнялись по количеству боев - 37 и 31 соответственно, всего на фронте произошло 191 боестолкновение, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 191 боестолкновение
Вчера противник нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов, применив 36 ракет и сбросив 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5 358 обстрелов, в том числе 102 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6205 дронов-камикадзе.
"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, три артиллерийских средства и один другой важный объект противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений. Враг нанес 10 авиационных ударов, сбросил 20 управляемых бомб, совершил 163 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Глубокого и Волчанска.
На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Западного, Синьковки, Голубовки и Загрызового.
На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки.
На Северском направлении наши воины остановили десять атак противника вблизи Григоровки, Выемки и Переездного.
На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в направлении Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Щербиновки, Торецка и Русиного Яра.
На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоекономическое, Родинское, Лысовка, Сухой Яр, Даченское, Зверово, Удачное, Орехово и Новоукраинка.
На Новопавловском направлении противник в течение минувшего дня совершил 15 атак в районах населенных пунктов Воскресенка, Малеевка, Зеленый Гай, Поддубное, Александроград и Запорожское.
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Степное.
На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
