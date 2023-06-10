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Два самолета столкнулись в аэропорту Токио, обошлось без пострадавших

Киев • УНН

 • 668215 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Два самолета столкнулись на рулежной дорожке в токийском аэропорту Ханэда. Всего на бортах находилось 471 пассажир, но пострадавших нет. Идет расследование инцидента, передает УНН со ссылкой на NHK.

Два самолета столкнулись в аэропорту Токио, обошлось без пострадавших

Детали

Два пассажирских самолета столкнулись на рулежной дорожке в токийском аэропорту Ханэда в субботу. Представители министерства транспорта и авиакомпаний заявляют, что самолет тайваньской авиакомпании Eva Air, который стоял на рулежной дорожке, и самолет Thai Airways, который пролетал позади него, вступили в физический контакт около 11 часов утра. Идет расследование.

Всего на борту самолета Eva Air находилось 207 пассажиров и членов экипажа, а на борту самолета Thai Airways - 264 человека. Никто не пострадал.

Кадры с камеры NHK показывают, что тайский самолет остановился после того, как прошел за самолетом "Ева Эйр" около 11 часов утра. Примерно через 40 минут был замечен сотрудник аэропорта, который нес что-то, похожее на часть самолета, после того, как забрал его с рулежной дорожки.

Пассажиров с обоих самолетов автобусами доставили к зданию терминала.

Из-за инцидента одна из четырёх взлётно-посадочных полос аэропорта Ханэда была закрыта примерно на два часа, до 13:00.

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