Два самолета столкнулись в аэропорту Токио, обошлось без пострадавших

Детали

Два пассажирских самолета столкнулись на рулежной дорожке в токийском аэропорту Ханэда в субботу. Представители министерства транспорта и авиакомпаний заявляют, что самолет тайваньской авиакомпании Eva Air, который стоял на рулежной дорожке, и самолет Thai Airways, который пролетал позади него, вступили в физический контакт около 11 часов утра. Идет расследование.

Всего на борту самолета Eva Air находилось 207 пассажиров и членов экипажа, а на борту самолета Thai Airways - 264 человека. Никто не пострадал.

Кадры с камеры NHK показывают, что тайский самолет остановился после того, как прошел за самолетом "Ева Эйр" около 11 часов утра. Примерно через 40 минут был замечен сотрудник аэропорта, который нес что-то, похожее на часть самолета, после того, как забрал его с рулежной дорожки.

Пассажиров с обоих самолетов автобусами доставили к зданию терминала.

Из-за инцидента одна из четырёх взлётно-посадочных полос аэропорта Ханэда была закрыта примерно на два часа, до 13:00.

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