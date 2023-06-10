Два літаки зіткнулися в аеропорту Токіо, обійшлося без постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Два літаки зіткнулися на руліжній доріжці в токійському аеропорту Ханеда. Загалом на бортах перебувало 471 пасажир, але постраждалих немає. Відбувається розслідування інциденту, передає УНН з посиланням на NHK.
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Два пасажирські літаки зіткнулися на руліжній доріжці в токійському аеропорту Ханеда в суботу. Представники міністерства транспорту і авіакомпаній заявляють, що літак тайванської авіакомпанії Eva Air, який стояв на руліжній доріжці, і літак Thai Airways, який пролітав позаду нього, вступили в фізичний контакт близько 11 години ранку. Триває розслідування.
Загалом на борту літака Eva Air перебувало 207 пасажирів та членів екіпажу, а на борту літака Thai Airways - 264 особи. Ніхто не постраждав.
Кадри з камери NHK показують, що тайський літак зупинився після того, як пройшов за літаком "Єва Ейр" близько 11 години ранку. Приблизно через 40 хвилин було помічено співробітника аеропорту, який ніс щось, схоже на частину літака, після того, як забрав його з руліжної доріжки.
Пасажирів з обох літаків автобусами доставили до будівлі терміналу.
Через інцидент одна з чотирьох злітно-посадкових смуг аеропорту Ханеда була закрита приблизно на дві години, до 13:00.
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