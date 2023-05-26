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У Південній Кореї пасажир відчинив двері літака в польоті

У Південній Кореї пасажир відчинив двері літака в польоті

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. В Південній Кореї пасажир літака відкрив двері, коли той був на висоті близько 213 метрів над землею і рухався зі швидкістю 277 км/год. На борту літака перебувало 200 осіб, в тому числі 194 пасажири, 12 з яких постраждали від гіпервентиляції. Чоловіка затримано. Технічні експерти кажуть, що відкрити двері "технічно неможливо, але так чи інакше це сталося", пише УНН, з посиланням на CNN.

Деталі

Двері літака авіакомпанії Asiana Airlines відчинилися, коли він заходив на посадку в місті Тегу, Південна Корея, в п'ятницю вдень. Представник авіакомпанії повідомив, що чоловік у віці близько 30 років, який сидів на аварійному місці, відкрив двері, коли літак знаходився на висоті близько 213 метрів над землею і приблизно за дві-три хвилини до посадки в місті за 240 кілометрів на південь від Сеула. Літак приземлився благополучно.

Місцева поліція повідомила, що один чоловік був заарештований. За їхніми словами, він зізнався у тому, що відкрив двері, але не сказав, навіщо він це зробив.

Влада Південної Кореї заявила в п'ятницю, що поліція та профільне міністерство проводять розслідування щодо особи, яка порушила авіаційне законодавство.

"Будь-яка особа, яка порушує Закон про авіаційну безпеку, що включає пасажирів, які керують дверима, виходами або обладнанням всередині літака, може бути притягнута до кримінальної відповідальності і засуджена до 10 років позбавлення волі",- йдеться в заяві, пише CNN.

Міністерство також повідомило, що направило на місце події інспектора з авіаційної безпеки, щоб перевірити, чи не було порушень в обслуговуванні літака.

За даними авіакомпанії Asiana Airlines, на борту літака перебувало 200 осіб, в тому числі 194 пасажири.

За даними пожежної служби міста Тегу, 12 осіб отримали незначні травми внаслідок гіпервентиляції, дев'ять з них були відправлені до лікарень міста. Авіаційний експерт Джеффрі Томас з Airline Ratings описав інцидент як "дуже дивний".

"Технічно неможливо відкрити ці двері в польоті", - сказав він в інтерв'ю CNN.

Томас зазначив, що посадочна швидкість А321 становить близько 277 км/год, а це означає, що вітер з такою швидкістю проходить повз літак. За його словами, двері, розташовані за крилом літака, відкрилися в цей повітряний потік.

"Здається неймовірним, що двері могли відкритися в першу чергу, а потім проти повітряного потоку - це технічно неможливо, але так чи інакше це сталося", - сказав Томас.

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