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В Южной Корее пассажир открыл дверь самолета в полете

В Южной Корее пассажир открыл дверь самолета в полете

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 мая. УНН. В Южной Корее пассажир самолета открыл дверь, когда тот был на высоте около 213 метров над землей и двигался со скоростью 277 км/ч. На борту самолета находилось 200 человек, в том числе 194 пассажира, 12 из которых пострадали из-за гипервентиляции. Мужчина задержан. Технические эксперты говорят, что открыть дверь "технически невозможно, но так или иначе это произошло", пишет УНН, со ссылкой на CNN.

Детали

Двери самолета авиакомпании Asiana Airlines открылись, когда он заходил на посадку в городе Тэгу, Южная Корея, в пятницу днем. Представитель авиакомпании сообщил, что мужчина в возрасте около 30 лет, сидевший на аварийном месте, открыл дверь, когда самолет находился на высоте около 213 метров над землей и примерно за две-три минуты до посадки в городе в 240 километрах к югу от Сеула. Самолет приземлился благополучно.

Местная полиция сообщила, что один человек был арестован. По их словам, он признался в том, что открыл дверь, но не сказал, зачем он это сделал.

Власти Южной Кореи заявили в пятницу, что полиция и профильное министерство проводят расследование в отношении лица, нарушившего авиационное законодательство.

"Любое лицо, нарушающее Закон об авиационной безопасности, включающий пассажиров, управляющих дверями, выходами или оборудованием внутри самолета, может быть привлечено к уголовной ответственности и приговорено к 10 годам лишения свободы", - говорится в заявлении, пишет CNN.

Министерство также сообщило, что направило на место происшествия инспектора по авиационной безопасности, чтобы проверить, не было ли нарушений в обслуживании самолета.

По данным авиакомпании Asiana Airlines, на борту самолета находилось 200 человек, в том числе 194 пассажира.

По данным пожарной службы города Тегу, 12 человек получили незначительные травмы в результате гипервентиляции, девять из них были отправлены в больницы города. Авиационный эксперт Джеффри Томас из Airline Ratings описал инцидент как "очень странный".

"Технически невозможно открыть эту дверь в полете", - сказал он в интервью CNN.

Томас отметил, что посадочная скорость А321 составляет около 277 км/ч, а это означает, что ветер с такой скоростью проходит мимо самолета. По его словам, двери, расположенные за крылом самолета, открылись в этот воздушный поток.

"Кажется невероятным, что дверь могла открыться в первую очередь, а затем против воздушного потока - это технически невозможно, но так или иначе это произошло", - сказал Томас.

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