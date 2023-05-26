В Южной Корее пассажир открыл дверь самолета в полете

Детали

Двери самолета авиакомпании Asiana Airlines открылись, когда он заходил на посадку в городе Тэгу, Южная Корея, в пятницу днем. Представитель авиакомпании сообщил, что мужчина в возрасте около 30 лет, сидевший на аварийном месте, открыл дверь, когда самолет находился на высоте около 213 метров над землей и примерно за две-три минуты до посадки в городе в 240 километрах к югу от Сеула. Самолет приземлился благополучно.

Местная полиция сообщила, что один человек был арестован. По их словам, он признался в том, что открыл дверь, но не сказал, зачем он это сделал.

Власти Южной Кореи заявили в пятницу, что полиция и профильное министерство проводят расследование в отношении лица, нарушившего авиационное законодательство.

"Любое лицо, нарушающее Закон об авиационной безопасности, включающий пассажиров, управляющих дверями, выходами или оборудованием внутри самолета, может быть привлечено к уголовной ответственности и приговорено к 10 годам лишения свободы", - говорится в заявлении, пишет CNN.

Министерство также сообщило, что направило на место происшествия инспектора по авиационной безопасности, чтобы проверить, не было ли нарушений в обслуживании самолета.

По данным авиакомпании Asiana Airlines, на борту самолета находилось 200 человек, в том числе 194 пассажира.

По данным пожарной службы города Тегу, 12 человек получили незначительные травмы в результате гипервентиляции, девять из них были отправлены в больницы города. Авиационный эксперт Джеффри Томас из Airline Ratings описал инцидент как "очень странный".

"Технически невозможно открыть эту дверь в полете", - сказал он в интервью CNN.

Томас отметил, что посадочная скорость А321 составляет около 277 км/ч, а это означает, что ветер с такой скоростью проходит мимо самолета. По его словам, двери, расположенные за крылом самолета, открылись в этот воздушный поток.

"Кажется невероятным, что дверь могла открыться в первую очередь, а затем против воздушного потока - это технически невозможно, но так или иначе это произошло", - сказал Томас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рождаемость в Южной Корее достигла нового рекордно низкого уровня