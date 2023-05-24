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Рождаемость в Южной Корее достигла нового рекордно низкого уровня

Рождаемость в Южной Корее достигла нового рекордно низкого уровня

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Согласно официальным данным, опубликованным в среду, количество новорожденных в Южной Корее достигло нового рекордно низкого уровня в марте, усугубив демографический кризис, с которым столкнулась четвертая по величине экономика Азии, информирует УНН со ссылкой на Nikkei Asia.

Детали

Только в марте родилось 21 138 детей, что на 8,1% меньше, чем в предыдущем году. Это самое низкое количество рождений, зарегистрированное в марте с тех пор, как статистическое агентство страны начало собирать ежемесячные данные в 1981 году.

Тенденция к снижению рождаемости в Южной Корее продолжается уже 88 месяцев подряд.

Страна борется со значительным кризисом, вызванным низким уровнем рождаемости, поскольку молодое поколение предпочитает откладывать или отказываться от рождения детей из-за высоких цен на жилье и экономической нестабильности.

По данным Статистического управления Кореи, в первом квартале 2023 года общий коэффициент рождаемости в Корее, который измеряет среднее количество детей, рождаемых женщиной за всю ее жизнь, снизился на 0,06% по сравнению с предыдущим годом, достигнув значения 0,81.

Текущий коэффициент рождаемости значительно ниже уровня воспроизводства 2,1, необходимого для поддержания стабильного населения в 51,5 миллиона человек в Южной Корее.

Чтобы поощрить родителей рожать больше детей, эксперты предложили реформы существующей системы образования, которая является очень дорогой и недоступной для многих родителей.

«Есть несколько факторов, лежащих в основе низкой рождаемости в Южной Корее. Во-первых, корейцы, как правило, вступают в брак в старшем возрасте из-за более длительного обучения», — написал профессор международных исследований Корейского университета Эндрю Юнги Ким, в недавней статье, опубликованной East Asia.

Профессор утверждает, что к другим факторам снижения рождаемости относится растущее количество людей, которые не женаты из-за нехватки финансовых ресурсов, гарантий занятости и того, что родители тратят более 400 долларов на одного ученика в месяц.

Он предупредил, что количество экономически активных людей (в возрасте от 15 до 64 лет) может сократиться с 37,4 млн в 2015 году до 20,6 млн в 2065 году, что является значительным снижением более чем на 55% за 50 лет.

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