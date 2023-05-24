Народжуваність у Південній Кореї досягла нового рекордно низького рівня

Деталі

Лише у березні народилося 21 138 дітей, що на 8,1% менше, ніж у попередньому році. Це найнижча кількість народжень, зареєстрована в березні з того часу, як статистичне агентство країни почало збирати щомісячні дані в 1981 році.

Тенденція до зниження народжуваності у Південній Кореї триває вже 88 місяців поспіль.

Країна бореться зі значною кризою, спричиненою низьким рівнем народжуваності, оскільки молоде покоління вважає за краще відкладати або відмовлятися від народження дітей через високі ціни на житло та економічну нестабільність.

За даними Статистичного управління Кореї, у першому кварталі 2023 року загальний коефіцієнт народжуваності в Кореї, який вимірює середню кількість дітей, які народжуються жінкою за все її життя, знизився на 0,06% порівняно з попереднім роком, досягнувши значення 0,81.

Поточний коефіцієнт народжуваності значно нижчий від рівня відтворення 2,1, необхідного для підтримки стабільного населення в 51,5 мільйона осіб у Південній Кореї.

Щоб заохотити батьків народжувати більше дітей, експерти запропонували реформи існуючої системи освіти, яка є дуже дорогою і недоступною для багатьох батьків.

«Є кілька факторів, що лежать в основі низької народжуваності у Південній Кореї. По-перше, корейці, як правило, одружуються у старшому віці через більш тривале навчання», — написав професор міжнародних досліджень Корейського університету Ендрю Юнгі Кім, у нещодавній статті, опублікованій East Asia.

Професор стверджує, що до інших факторів зниження народжуваності належить зростаюча кількість людей, які не одружені через брак фінансових ресурсів, гарантій зайнятості і того, що батьки витрачають понад 400 доларів на одного учня на місяць.

Він попередив, що кількість економічно активних людей (віком від 15 до 64 років) може скоротитися з 37,4 млн у 2015 році до 20,6 млн у 2065 році, що є значним зниженням більш ніж на 55% за 50 років.