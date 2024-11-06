Два ключевых штата США сообщили когда объявят первые результаты выборов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Аризона и Мичиган сообщили график подсчета голосов на выборах президента США. Округ Марикопа обнародует первые результаты в 22:00, а город Уоррен планирует завершить подсчет до 2 часов ночи.

Штаты Аризона и Мичиган объявили, когда станут известны первые результаты выборов президента США. Пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Подсчет голосов на досрочных выборах в ключевом округе Аризоны идет медленнее, чем ожидалось, сообщил CNN представитель округа. 

По его словам, округ Марикопа, где проживает большинство избирателей штата, обнародует первые 1,1-1,2 миллиона бюллетеней примерно в 22:00 по восточному времени, через час после закрытия избирательных участков. Этот подсчет будет включать только голоса, полученные до вторника, 29 октября.

Согласно предварительным оценкам, первая волна бюллетеней, охватывающая голоса по крайней мере до пятницы, 1 ноября, будет доступна через несколько дней. Чиновник пояснил, что замедление процесса связано с двухстраничными бюллетенями, которые требуют больше времени на обработку.

Уоррен, город в Мичигане, который является крупнейшей административной единицей штата, не воспользовался новым законом, который позволяет начать обработку результатов досрочного голосования еще в прошлый понедельник, сейчас занимается подсчетом таких бюллетеней,

- сообщил CNN представитель штата, знакомый с процессом подсчета.

По состоянию на 16:00 по восточному времени Уоррен уже обработал и подсчитал по крайней мере 10 000 бюллетеней, а еще 17 000 остаются для обработки. По прогнозам, город планирует завершить подсчет до 2 часов ночи по восточноевропейскому времени.

Напомним 

Пользователь букмекерской платформы решил рискнуть рекордной суммой почти в 18 миллионов долларов, делая ставку на победу Дональда Трампа в президентской гонке 2024 года.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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