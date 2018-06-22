Два клуба НБА выбрали украинцев на драфте-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В Бруклине состоялась ярмарка баскетбольных талантов - драфт НБА, на котором были выбраны представители Украины, передает корреспондент УНН.
18-летний разыгрывающий защитник юниорской сборной Украины Иссуфу Санон был выбран под 44-м пиком БК "Вашингтон Уизардс". Чуть позже - под 47-м номером, в состав титулованного "Лос-Анджелес Лейкерс" отправился уроженец Черкасс Святослав Михайлюк, который выступал последние годы за университет "Канзас".
Еще двое украинцев, которые выставлялись на драфте - Близнюк и Кобец, не были выбраны ни одним клубом.
Санон перешел в январе из "Днепра" в "Олимпию" и стал чемпионом страны. За словенский клуб защитник играл в среднем 15,1 минуты на паркете, набирал 4,3 очка, делал 1,8 подборов, 1,1 ассистов, 1 перехват. 21-летний свингмен Михайлюк проводил в среднем по 34,5 минуты на площадке, набирал 14,6 очков, делал 3,9 подборов, 2,7 ассистов и 1,2 перехватов за игру.
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Примечательно, что "Вашингтон" задрафтовал уже второго украинца в истории клуба. В 2006 году под 18 номером был выбран Алексей Печеров.
Отметим, что "Уизардс" в прошлом сезоне получили 43 победы в регулярном чемпионате и с 8-го Востока места вышли в плей-офф, где проиграли в серии первого раунда "Торонто" 2:4. А "Лейкерс" заняли 11 место на Западе (35 выигрышей) и не пробились в плей-офф.
Заметим, что к 2018 году в истории НБА был задрафтован только один украинец, выступавший в задней линии (защитник) - Сергей Гладырь.
Добавим также, первым номером драфта клуб украинца Алексея Леня "Финикс" выбрал центрового Деандре Эйтон.