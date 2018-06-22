Два клуби НБА обрали українців на драфті-2018

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КИЇВ. 22 червня. УНН. У Брукліні відбувся ярмарок баскетбольних талантів — драфт НБА, на якому були обрані представники України, передає кореспондент УНН.

18-річний розігруючий захисник юніорської збірної України Іссуф Санон був обраний під 44-м піком БК "Вашингтон Візардс". Трохи пізніше – під 47-м номером, до складу титулованого "Лос-Анджелес Лейкерс" відправився уродженець Черкас Святослав Михайлюк, який виступав останні роки за університет "Канзас".

Натомість ще двоє українців, які виставлялися на драфті – Близнюк і Кобець, не були обрані жодним клубом.

Санон перейшов в січні з "Дніпра" в "Олімпію" і став чемпіоном країни. За словенський клуб захисник відігравав у середньому 15,1 хвилини на паркеті, набирав 4,3 очка, робив 1,8 підбирань, 1,1 асистів, 1 перехоплення. Натомість 21-річний свінгмен Михайлюк проводив у середньому по 34,5 хвилини на майданчику, набирав 14,6 очок, робив 3,9 підбирань, 2,7 асистів і 1,2 перехоплень за гру.

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Примітно, що "Вашингтон" задрафтував вже другого українця в історії клубу. У 2006 році під 18 номером був обраний Олексій Печеров.

Відзначимо, що "Візардс" у минулому сезоні одержали 43 перемоги в регулярному чемпіонаті і з 8-го місця Сходу вийшли в плей-оф, де програли в серії першого раунду "Торонто" 2:4. Натомість "Лейкерс" посіли 11 сходинку на Заході (35 виграшів) і не пробилися до стадії плей-оф.

Зауважимо, що до 2018-го року в історії НБА був задрафтований лише один українець, який виступав у задній лінії (захисник) – Сергій Гладир.

Додамо також, першим номером драфту клуб українця Олексія Леня "Фінікс" обрав центрового Деандре Ейтона.

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