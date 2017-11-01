Два клуба досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов

"Пари Сен-Жермен" на "Парк-де-Пренс" разгромил бельгийский "Андерлехт" 5:0 и пробился в следующий этап соревнований. В составе парижан героем противостояния стал защитник Лейвин Курзава, который во втором тайме оформил хет-трик. В первом забил Верратти и Неймар.

Вторым участником плей-офф от квартета стала мюнхенская "Бавария". Команда Хайнкнеса забила в ворота "Селтика" дважды, усилиями Кингсли Комана и Хави Мартинеса. По шотландцев, проводили встречу дома, отличился Макгрегор - 1:2.

Таким образом, "ПСЖ" имеет в активе 12 баллов, у "Баварии" 9.

За путевку в Лигу Европы поведут борьбу другие два коллективы. В "Селтика" пока шансы лучше - 3 пункта в таблице против одного у "Андерлехта".

Как сообщал УНН, "Манчестер Юнайтед" одержал четвертую подряд победу в Лиге чемпионов.