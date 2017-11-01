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Два клуби достроково вийшли в плей-оф Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. У групі В Ліги чемпіонів пройшли два поєдинки за результатами яких стали відомими імена перших учасників 1/8 фіналу турніру, повідомляє УНН.

"Парі Сен-Жермен" на "Парк-де-Пренс" розгромив бельгійський "Андерлехт" 5:0 та пробився до наступного етапу змагань. У складі парижан героєм протистояння став захисник Лейвін Курзава, який лише за другий тайм оформив хет-трик. У першому забив Верратті і Неймар.

Другим учасником плей-оф від квартету стала мюнхенська "Баварія". Команда Хайнкнеса забила у ворота "Селтіка" двічі, зусиллями Кінгслі Комана і Хаві Мартінеса. За шотландців, що проводили зустріч вдома, відзначився Макгрегор – 1:2.
Таким чином, "ПСЖ" має в активі 12 балів, у "Баварії" 9.

За путівку до Ліги Європи поведуть два інші колективи. У "Селтіка" наразі шанси кращі – 3 пункти в таблиці проти жодного у "Андерлехта".

Як повідомляв УНН"Манчестер Юнайтед" здобув четверту підряд перемогу в Лізі чемпіонів.

Українські Національні Новини

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