Два гаража загорелись в Хмельницком

"Горящий гараж по улице Рабочая находится в опасной близости к жилому дому. Пожарные пока стараются не допустить переброски огня и быстрее потушить пожар", - отметили в Управлении патрульной полиции города Хмельницкий.

На месте работают спасатели. Место происшествия охраняют патрульные полиции.