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Два гаража загорелись в Хмельницком

Два гаража загорелись в Хмельницком

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ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 января. УНН. В Хмельницком возник пожар в гаражах на ул. Селекторной. Об этом сообщили корреспонденту УНН в Управлении патрульной полиции города Хмельницкий.

"Горящий гараж по улице Рабочая находится в опасной близости к жилому дому. Пожарные пока стараются не допустить переброски огня и быстрее потушить пожар", - отметили в Управлении патрульной полиции города Хмельницкий.

На месте работают спасатели. Место происшествия охраняют патрульные полиции.

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