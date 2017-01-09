Два гаража загорелись в Хмельницком
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 января. УНН. В Хмельницком возник пожар в гаражах на ул. Селекторной. Об этом сообщили корреспонденту УНН в Управлении патрульной полиции города Хмельницкий.
"Горящий гараж по улице Рабочая находится в опасной близости к жилому дому. Пожарные пока стараются не допустить переброски огня и быстрее потушить пожар", - отметили в Управлении патрульной полиции города Хмельницкий.
На месте работают спасатели. Место происшествия охраняют патрульные полиции.