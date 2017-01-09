Два гаражі загорілися в Хмельницькому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 січня. УНН. У ХМельницькому виникла пожежа в гаражах на вул.Селекторній. Про це повідомили кореспонденту УНН в Управлінні патрульної поліції міста Хмельницький.
“Палаючий гараж по вулиці Селекторна знаходиться у небезпечній близькості до житлового будинку. Вогнеборці наразі намагаються не допустити перекидання вогню і якнайшвидше загасити пожежу”, — зазначили в Управлінні патрульної поліції міста Хмельницький.
На місці працюють рятувальники. Місце події охороняють патрульні поліції.