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Два фермера во Львовской области чуть не подрались из-за границы

Киев • УНН

 • 8720 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Во Львовской области правоохранители не допустили силового противостояния между аграриями. Спор между двумя арендаторами земли в Бугском районе, который перерос в полноценный конфликт, возник во время проведения сельскохозяйственных работ из-за отсутствия четкого определения границ земельных паев, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Два фермера во Львовской области чуть не подрались из-за границы

По информации издания, 23 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в Бугском районе между двумя жителями Львовской области, директорами агропредприятий, арендующих земельные паи, возник конфликт, в ходе которого один препятствовал другому проводить сельскохозяйственные работы.

С целью недопущения силового противостояния и других противоправных действий на место прибыли следственно-оперативная группа Бугского отделения полиции и сотрудники Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

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Как выяснили сотрудники полиции, на территории данных паев не установлены границы земельных участков в натуре (на местности).

Благодаря вмешательству полиции стороны пришли к соглашению о необходимости совместно с местными властями определить границы арендованных ими земель, что окончательно устранит причину конфликта.

По факту возбуждены уголовные производства по ст.356 (самоуправство) УК Украины (санкция статьи предусматривает штраф или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев) и ч.1 ст.197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) УК Украины (санкция статьи предусматривает наказание - штраф от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев). Досудебное расследование продолжается.

Украинские Национальные Новости

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