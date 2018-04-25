Два фермери на Львівщині ледь не побились через межу

КИЇВ. 25 квітня. УНН. На Львівщині правоохоронці не допустили силового протистояння між аграріями. Суперечка між двома орендарями землі у Буському районі, яка переросла у повноцінний конфлікт, виникла під час проведення сільськогосподарських робіт через відсутність чіткого визначення меж земельних паїв, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".