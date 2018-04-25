Два фермери на Львівщині ледь не побились через межу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На Львівщині правоохоронці не допустили силового протистояння між аграріями. Суперечка між двома орендарями землі у Буському районі, яка переросла у повноцінний конфлікт, виникла під час проведення сільськогосподарських робіт через відсутність чіткого визначення меж земельних паїв, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
За інформацією видання, 23 квітня до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у Буському районі між двома жителями Львівської області, директорами агропідприємств, які орендують земельні паї, виник конфлікт, під час якого один перешкоджав іншому проводити сільськогосподарські роботи.
З метою недопущення силового протистояння та інших протиправних дій на місце прибули слідчо-оперативна група Буського відділення поліції та співробітники Головного управління Національної поліції у Львівській області.
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Як з’ясували працівники поліції, на території даних паїв не встановлені межі земельних ділянок в натурі (на місцевості).
Завдяки втручанню поліції сторони дійшли згоди щодо необхідності разом з місцевою владою визначити межі орендованих ними земель, що остаточно усуне причину конфлікту.
За фактом відкриті кримінальні провадження за ст.356 (самоуправство) КК України (санкція статті передбачає штраф або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до трьох місяців) та ч.1 ст.197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) КК України (санкція статті передбачає покарання – штраф від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців). Досудове розслідування триває.