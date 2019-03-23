Два чемпиона: Кличко и Усик провели совместную тренировку

На фото Кличко с улыбкой приложил свой кулак к лицу Усика.



"Спасибо за этот опыт, чемпион", - отметил Усик.



Примечательно, что по сообщению иностранных СМИ Усик должен дебютировать в супертяжелом весовом дивизионе боем с камерунцем Карлосом Такама (36-5-1, 28 КО).



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Отметим, ранее сообщалось о том, что стриминговая платформа "DAZN" предложила 42-летнему Кличко контракт в размере 40 млн. долл. за возвращение на ринг.