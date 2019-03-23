Два чемпіони: Кличко та Усик провели спільне тренування
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Знаменитий український екс-боксер Володимир Кличко провів тренування із абсолютним чемпіоном світу у важкому дивізіоні Олександром Усиком, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Instagram Усика.
На фото Кличко-молодший з посмішкою приклав свій кулак до обличчя Усика.
"Спасибі за цей досвід, чемпіон", - відзначив Усик.
Примітно, що за повідомленням іноземних ЗМІ Усик має дебютувати у суперважкому ваговому дивізіоні боєм з камерунцем Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО).
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Зауважимо, раніше повідомлялося про те, що стрімінгова платформа "DAZN" запропонувала 42-річному Кличко контракт в розмірі 40 млн. дол. за повернення на ринг.