Два автогола помогли "Барселоне" победить "Рому" в четвертьфинальной игре ЛЧ

Фаворит встречи подтверждал свой статус и контролировал ход событий. Однако довольно долго хозяевам не удавалось огорчить голкипера сборной Бразилии. Алиссон спасал в нескольких моментах “волков”, а однажды закрученный удар низом от Ракитича приняла на себя штанга.

Изменить цифры на табло испанцам удалось ближе к перерыву. Хавбек Де Росси хотел выбить мяч из-под ног Месси на пределе своей штрафной, но произошла срезка — 1:0. Ударную пятиминутку каталонцы провели после отдыха. Во второй раз во встрече не обошлось без автогола — Манолас сначала срезал мяч в штангу, после чего “круглый” улетел в колено грека, а затем в сетку — 2:0. В другом моменте Алиссон справился с ударом Суареса, но отбил игровой снаряд прямо на ногу Пике. Защитнику не оставалось ничего, как переправить “мяч” в сетку.

В заключительную десятиминутку команды обменялись голами. У римлян забил Джеко, а за “сине-гранатовых” Суарес. 4:1 — убедительный выигрыш “Барселоны” перед ответным матчем в Италии.

Напомним, что “Рома” не позволила единственному представителю Украины пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов.