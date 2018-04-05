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Два автоголи допомогли "Барселоні" перемогти "Рому" у чвертьфінальній грі ЛЧ

Київ • УНН

 • 9335 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Каталонський стадіон “Камп Ноу” приймав перше чвертьфінальне протистояння Ліги чемпіонів УЄФА між місцевою “Барселоною” і дебютантом даної стадії турніру римською “Ромою”, передає УНН.

Фаворит зустрічі підтверджував свій статус і контролював хід подій. Проте доволі довго господарям не вдавалося засмутити голкіпера збірної Бразилії. Аліссон рятував в кількох моментах “вовків”, а одного разу закручений удар низом від Ракітіча прийняла на себе стійка.

Змінити цифри на табло іспанцям вдалося ближче до перерви. Хавбек Де Россі хотів вибити м’яч з-під ніг Мессі на межі своєї штрафної, але сталася зрізка — 1:0. Ударну п’ятихвилинку каталонці провели після відпочинку. Вдруге у зустрічі не обійшлося без автоголу — Манолас спочатку зрізав м’яч у штангу, після чого “круглий” відлетів у коліно грека, а далі у сітку — 2:0. В іншому моменті Аліссон впорався з ударом Суареса, але відбив ігровий снаряд прямо на ногу Піке. Оборонцю не залишалося нічого, як переправити “шкіряну кулю” до сітки.

У заключну десятихвилинку команди обмінялися голами. За римлян забив Джеко, а за “синьо-гранатових” Суарес. 4:1 — переконливий виграш “Барселони” перед матчем-відповіддю в Італії.

Нагадаємо, що “Рома” не дозволила єдиному представнику України пройти до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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