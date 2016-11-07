Два актера погибли в Индии во время съемок

Инцидент произошел в понедельник во время съемок одной из ключевых сцен фильма Мастигуди, предусматривающей прыжок с вертолета в водохранилище. Съемки проходили на водохранилище, расположенном в 35 километрах от Бангалора.

Главный герой, которого играет популярный актер кинематографа Карнатаки Дунья Виджай, преследует двух отрицательных персонажей. Последнии садятся в вертолет, он взлетает над водохранилищем, а на борту происходит столкновение, в результате все трое прыгают в воду.

Как видно на демонстрируемых телеканалом кадрах из съемки, всплыть удалось только одному - Дуньи Виджаю. В настоящее время продолжается операция по поиску Анила и Удаю.

При этом, по данным телеканала India Today, Удай до съемки сцены признался, что плохо плавает, но готов рискнуть ради фильма.