Два актори загинули в Індії під час зйомок
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Два актора загинули в індійському штаті Карнатака під час зйомок фільму, передає УНН із посиланням на телеканал NDTV.
Інцидент стався в понеділок під час зйомок однієї з ключових сцен фільму Мастігуді, що передбачала стрибок з вертольота в водосховище. Зйомки проходили на водосховищі, розташованому за 35 кілометрів від Бангалора.
Головний герой, якого грає популярний актор кінематографа Карнатаки Дунья Віджай, переслідує двох негативних персонажів. Останні сідають у вертоліт, він злітає над водосховищем, а на борту відбувається сутичка, в результаті всі троє стрибають у воду.
Як видно на демонстрованих телеканалом кадрах зі зйомки, спливти вдалося тільки одному - Дуньї Віджаю. В даний час триває операція пошуку Анила і Удаю.
При цьому, за даними телеканалу India Today, Удай до зйомки сцени зізнався, що погано плаває, але готовий ризикнути заради фільму.